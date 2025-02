Útok medvedej šelmy vo Fačkove: Napadnutý muž je fotograf, BOJ o holý život sa začal, keď kontroloval fotopasce!

Muž v lese neďaleko Žiliny kontroloval fotopasce, keď medveď zaútočil. (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Žilinský kraj, gettyimages.com)

FAČKOV - Celé Slovensko spozornelo, keď sa dozvedelo o ďalšom napadnutí medveďom. Tentokrát k nemu prišlo v Žilinskom kraji v obci Fačkov, kde sa so značne doráňanými dolnými končatinami musel popasovať muž vo veku 38 rokov. Sám si dokonca privolal pomoc a dokonca mal pri sebe aj sprej na medvede, ktorý už však nestihol vytasiť. V týchto chvíľach sa už dokonca vie aj to, akú záľubu mal tento človek a čo robil takto hlboko v lese, v ťažko dostupnom teréne.

Detaily o útoku medveďa z Fačkova zo začiatku februára priniesla Televízia Markíza. Podľa všetkého nešlo o bežného výletníka, ktorý si raz za čas zájde do lesa. 38-ročný muž má byť amatérskym fotografom a v lese bol kontrolovať fotopasce.

"Môžeme potvrdiť, že na základe volania na tiesňovú linku 155 sme dnes popoludní vyslali ambulanciu záchrannej zdravotnej služby do lesného porastu vo Fačkove k osobe, ktorá bola podľa prvotných informácií napadnutá medveďom," potvrdila ešte v sobotu 1. februára hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Danka Capáková.

Ide o milovníka prírody, ktorý bol dokonca vybavený aj sprejom na medvede

Televízia na základe vlastných zdrojov informovala, že napadnutým mužom má byť vášnivý milovník prírody a amatérsky fotograf. V lese, kde sa útok v ťažko dostupnom teréne odohral, mal rozmiestnené fotopasce.

Pri kontrole jednej z nich ho šelma napadla. Muž mal dokonca byť na takúto situáciu pripravený. Mal pri sebe sprej na medvede, no už ho vraj nestihol použiť, keďže k útoku prišlo veľmi rýchlo a náhle.

Nič netušiaceho muža medveď napadol asi zo vzdialenosti troch metrov a hrýzol ho do stehien, kolien, ale aj bedier. Labou ho potom udrel do krku. Muž napriek týmto dramatickým chvíľam nestratil chladnú hlavu a stihol si zavolať pomoc. Letecky ho potom transportovali do Fakultnej nemocnice a poliklinikou v Žiline, kde už je podľa všetkého mimo ohrozenia života.