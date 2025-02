Boj o život na Liptove: Na rodinu s deťmi zaútočil medveď! Rodičia chránili deti vlastnými telami

(Zdroj: Getty Images, Facebook/Obec Partizánska Ľupča)

Útok medveďa sa stal na poľovníckom chodníku v lokalite Hlinisko, kde bola rodina v sobotu popoludní na prechádzke. Informoval o tom starosta Partizánskej Ľupče Ladislav Balážec na sociálnej sieti obce, ktorej je Železné súčasťou.

"Vďaka duchaprítomnosti otca rodiny nedošlo k zraneniam maloletých detí, na ktoré medveď preukázateľne zaútočil. Ľahké zranenia, bohužiaľ, utrpela matka detí, ktorá spoločne s otcom chránili deti vlastnými telami. Je to malý zázrak, že to takto dopadlo," priblížil Balážec.

Deti bránili vlastnými telami

Medveď vybehol na rodinu z húštia a začal útočiť na jednu z dcér, ktorá spadla. „Išiel do nej hlavou. Ja som pribehol, párkrát som na neho zreval, chcel som ho kopnúť, no medveď sa otočil a začal po chodníku utekať preč," opísal pre Nový čas otec rodiny Lukáš.

Medveď sa však následne rozbehol k mame a mladšej 6-ročnej dcére. Žena okamžite odhodila dieťa do kríka a sama odskočila, ale on ju začal napádať. „Našťastie, mala hrubé nohavice a otepľovačky, tak ju len jemne šuchol po nohaviciach, tak, že má na nohe iba modrinu. Žene sa medveďa asi dvakrát podarilo kopnúť do hlavy, to ho asi vystrašilo, tak sa otočil a ušiel tým chodníkom preč. Našťastie sa nikomu nič nestalo,“ dodal otec.

Starosta doplnil, že s pracovníkmi zásahového tímu pre medveďa hnedého bol na mieste útoku. Niekoľko metrov od miesta útoku objavili brloh, kde osadili fotopasce, prostredníctvom ktorých budú oblasť monitorovať. V teréne budú i členovia zásahového tímu.