Ako sme na tom s plynom? V najbližších týždňoch budeme zrejme musieť spustiť dovoz aj z iných krajín

BRATISLAVA - Slovenský plynárenský priemysel (SPP) v súčasnosti dováža časť objemu plynu pre svojich zákazníkov z Maďarska, no v najbližších týždňoch bude musieť spustiť jeho dovoz aj z iných krajín. Pokiaľ spoločnosť prepraví celý objem plynu v roku 2025 inou trasou ako cez Ukrajinu, náklady budú vyššie vzhľadom na prepravné poplatky o približne 90 miliónov eur. SPP to uviedol v reakcii na vyjadrenie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO), ktorý zatiaľ neuvažuje o uznaní dodatočných nákladov pre výrobcov tepla z dôvodu zvýšených nákladov na plyn.

"Úrad pozorne sleduje na dennej báze toky zemného plynu v slovenskej prepravnej sieti a od začiatku roku 2025 nezaznamenal toky plynu cez vstupné body prepravnej siete, ktoré by preukazovali, že nákup plynu sa uskutočňuje prostredníctvom prepravnej trasy z nemeckého obchodného bodu THE, t. j. úrad k dnešnému dňu nezistil výraznú zmenu ekonomických parametrov, z ktorých sa vychádzalo pri určení ceny alebo schválení ceny v cenovom konaní, a teda nezistil dôvod na zmenu vydaného cenového rozhodnutia," priblížil predseda ÚRSO Jozef Holjenčík.

"To, že sa zdrojovanie našich zákazníkov aktuálne neuskutočňuje priamym nákupom a dodávkami plynu z Nemecka, neznamená, že spoločnosť nemá zvýšene náklady. Účtovanie prepravných nákladov v našich zmluvách pokrýva všetky možnosti zdrojovania našich zákazníkov a náklady, ktoré pri tom vznikajú," reagoval SPP. Podnik upozornil, že v prípade spustenia dovozu plynu z iných krajín sú krátkodobé prepravné kapacity drahšie ako ročné, ktoré sú zahrnuté v zmluvách.

Ďalším dôvodom, ktorý zvyšuje náklady na dopravu plynu, sú podľa SPP nakúpené prepravné kapacity, ktoré podnik využíva aj v súčasnosti, a to napríklad z Nemecka do Českej republiky. "V súčasnosti podnikáme intenzívne kroky smerujúce k čiastočnému obnoveniu dodávok zemného plynu na pôvodných vstupných bodoch. Vzhľadom na tieto pozitívne informácie sme sa preto rozhodli pre mesiac január dočasne nevyužiť naše právo na účtovanie uvedenej trasy a preprava bude fakturovaná len vo výške zodpovedajúcej nákladom v rámci SR," uviedol SPP. Plynári dodali, že o vývoji situácie budú zákazníkov priebežne informovať, no keďže situácia na plynárenských trhoch je nepredvídateľná, nedá sa vylúčiť, že k fakturácii trasy z THE v budúcnosti, a to aj spätne, pristúpia.