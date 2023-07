Tajomný muž po Zelenského boku: FOTO Bol aj na Slovensku! Nepohne sa od neho ani na krok, vraj vie o všetkom

Video: Ukrajinský prezident prichádza pred Prezidentský palác za potlesku ľudí

Ak sa niekde objaví záber Volodymyra Zelenského, pozornosť diváka či čitateľa sa sústredí primárne na ukrajinského prezidenta, prípade iných štátnikov či ľudí, s ktorými sa stretáva. Ak sa však na fotky a videa zapozeráte pozorne, všimnete si, že sa na nich so železnou pravidelnosťou objavuje jeden a ten istý muž. Večne s vážnou tvárou, ostražitý, často so zbraňou v ruke. Rovnako vysoký ako ukrajinský prezident, s podobným účesom aj postavou, čo sú dôvody, prečo ho často považovali za Zelenského dvojníka. Pravda je však iná. 44-ročný Maksym Donec je totiž už dlhé mesiace Zelenského osobným strážcom a šéfom jeho ochranky.

Bol pri ňom, keď Rusi vtrhli na Ukrajinu, sprevádzal ho do vojnových zón, navštívil s ním Bachmut, Charkov či Cherson. Pri Zelenskom stál aj počas toho, ako Ukrajinu navštívil americký prezident Joe Biden či vtedajší britský premiér Boris Johnson a nepohne sa od neho ani na zahraničných cestách. Vidieť sme ho mohli za chrbtom Zelenského aj počas návštevy Bratislavy.

Absolútne oddaný svojmu poslaniu

O tajomnom tieni ukrajinskej hlavy štátu sa toho však veľa nevie. „O bodyguardoch toho vlastne veľa vedieť nemôžete, a keď to viete, nemôžete to povedať,“ uviedla pre server Newsweek Zelenského bývalá hovorkyňa Julija Mendelová. Čo-to však predsa len prezradila. „Donec je plne a absolútne oddaný svojmu poslaniu, je neskutočne pracovitý a úplne oddaný svojmu prezidentovi,“ tvrdí. „Sleduje okolo prezidenta celý jeho svet, všetko, čo sa deje. Pozná všetkých a všetko, vie, čo sa stane, vie o každom ďalšom kroku,“ uviedla. Šéf ochranky musí rátať aj s tým, že Zelenskyj rád mení plány na poslednú chvíľu. „Zvláda to a to ukazuje, že je naozaj oddaný, že je profesionál,“ myslí si bývalá hovorkyňa.

Za profesionalitu pochválil Doneca aj bývalý pracovník britskej služby Simon Newton. „Pokiaľ nebudete flexibilný, nebudete v tej práci dobrý,“ odkázal s tým, že hrozba je v tomto prípade konzistentná. Spontánnosť v Zelenského správaní označil za výhodu.

Zaujímavosťou je, že Donec má pochádzať rovnako ako jeho šéf z mesta Kryvij Rih na juhu Ukrajiny. Podľa medializovaných informácií mal v minulosti pracovať pre bieloruského oligarchu a miliardára Ihora Kolomojského, ktorý pomohol Zelenskému v roku 2019 k volebnému víťazstvu. Za zmienku stojí aj malá pikoška – Zelenského osobný strážca žne úspech aj na sociálnych sieťach. Vytvorený bola jeho fanúšikovský profil na TikTok-u, ktorý má viac ako 280-tisíc sledovateľov.