Progresívne Slovensko navrhuje, aby boli zberné nádoby na odpad prístupné aj pre osoby s ŤZP

Michal Sabo (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - K zberným nádobám na odpad by mali mať rovnocenný prístup aj osoby s rôznym ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP), ako napríklad nevidiaci, slabozrakí, osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu alebo inkontinentní. Presadiť by to chcelo opozičné PS. Poslanci Národnej rady (NR) SR za PS Michal Sabo a Veronika Veslárová preto podali do parlamentu novelu zákona o odpadoch.