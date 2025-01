Chlapca (17) čakal v Osvienčime poriadny ŠOK: Vyriešil 80-ročné rodinné tajomstvo! Nikto sa neubránil slzám

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

V lete roku 2024, počas prehliadky Osvienčimu, Yuval narazil na meno svojho prastrýka Freddyho Poppera medzi detskými kresbami, ktoré zachytávali desivé scény z táborov smrti. Tento objav bol pre jeho rodinu prelomovým momentom, pretože Freddyho osud zostával desaťročia zahalený tajomstvom. „Doteraz bol Freddyho osud len fámami,“ uviedol Yuval pre denník New York Post. „Tento výlet dal mojej rodine dôkaz a uzavretie, ktoré sme si nikdy nepredstavovali ako možné.“ Freddyho tragický príbeh sa začal, keď bol oddelený od svojho brata Michaela po tom, čo ich rodinu deportovali zo Slovenska. Michael, vtedy len desaťročný chlapec, sa skrýval v horách v stodole kresťanskej rodiny, zatiaľ čo Freddy bol poslaný k príbuzným do Budapešti.

Jeho teta a strýko, obaja lekárnici, sa v snahe zlepšiť Freddyho šance na prežitie pred nacistickou inváziou tragicky otrávili. Freddy však zahynul v koncentračnom tábore, čo zanechalo Michaela s doživotným bremenom neistoty a smútku. Yuvalova matka Michal Poranová, ktorá výpravu sprevádzala, opísala moment objavu ako šokujúci a hlboko emotívny. „Keď som videla to meno, zastavilo sa mi srdce. Nemohla som sa nadýchnuť,“ povedala Michal. Okamžite poslala fotografiu mena svojej matke. Yuval dodal, že tento moment mu pomohol cítiť spojenie s predkami: „Cítil som, akoby celé generácie mojej rodiny stáli pri mne.“

Výlet, organizovaný v rámci programu Friends of Israel Scouts organizácie Tzofim North America, sa pre Yuvala stal osobným prelomom. Yaniv Biran, generálny riaditeľ organizácie, poznamenal, že objav symbolizoval dôležitosť prepojenia mladých ľudí s ich dedičstvom: „Minulé a súčasné tragédie sa prelínajú, čím sa posilňuje naša zodpovednosť uchovávať spomienky na minulosť.“ Yuval plánuje využiť túto skúsenosť vo svojej vysokoškolskej eseji. Opísal, ako ho objav Freddyho mena premenil: „Naozaj si želám, aby to môj saba [dedo] mohol vidieť a porozprávať sa o tom so mnou.“ Dodal, že hoci je Freddyho smrť tragická, cíti, že jeho prastrýko by bol hrdý na to, že rodina konečne našla odpovede na desaťročia nezodpovedané otázky.