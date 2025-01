Jediný, kto má snahu zneužiť SIS na politické účely, je opozícia, tvrdí Gašpar

Pavol Gašpar (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - Jediný, kto má snahu zneužiť Slovenskú informačnú službu (SIS) na politické účely, je opozícia. Vyhlásil to riaditeľ SIS Pavol Gašpar po pondelkovom mimoriadnom zasadnutí parlamentného výboru na kontrolu činnosti SIS. Iniciovala ho opozícia pre bezpečnostnú situáciu v štáte v súvislosti so správou SIS, ktorá má obsahovať informácie o snahe destabilizovať SR.

"Členom výboru som poskytol informácie v takom rozsahu, aby nebol zmarený účel trestného konania, a v takom rozsahu, aby nebolo zmarené ďalšie spravodajské rozpracovanie podozrivých, respektíve subjektov, ktoré sú predmetom spravodajského rozpracovania. Takisto musím konštatovať, že najmä členovia opozície na mňa vyvíjali počas tohto výboru značný nátlak," povedal Gašpar. Upozornil na to, že opoziční predstavitelia kládli otázky mimo kompetencií ustanovených v zákone a snažili sa dostať ku konkrétnym informáciám.

Na správe sa začalo pracovať ešte v čase, keď SIS nešéfoval

Vyjadril sa aj k správe SIS. "Nie je to správa o nejakom prevrate, ako to je zjednodušované najmä opozičnými politikmi. Nebavíme sa tu iba o protestoch. Bola to správa, ktorá mala jednoznačne opisovať vplyvové aktivity a vplyvové pôsobenie cudzích spravodajských služieb na Slovensku. Bolo podstatné s ňou oboznámiť aj poslancov Národnej rady (NR) SR práve preto, aby neprispievali svojimi komentármi k eskalácii napätia a k rozdeľovaniu spoločnosti," povedal.

Gašpar poukázal na to, že na správe sa začalo pracovať ešte v čase, keď SIS nešéfoval. "Informácie už boli v čiastkových oblastiach postupované príjemcom zo zákona. Takže to nie je tak, že by sme teraz s niečím novým, senzačným prišli. Teraz to riziko dosiahlo takú úroveň, že bolo potrebné o ňom informovať aj plénum NR SR," uviedol. SIS v rámci vyšetrovania podľa jeho slov spolupracuje aj s vojenským spravodajstvom. Zdôraznil reálnosť bezpečnostného rizika vyplývajúceho zo správy. "Akékoľvek zistenia budú predmetom či už trestného, alebo nejakého iného konania," dodal.

Občania majú právo na protesty

Zároveň deklaroval, že občania majú právo na protesty a cieľom spravodajskej činnosti nie je zmariť účasť jednotlivých demonštrujúcich. "Cieľom je zabrániť bezpečnostným rizikám, ktoré sme vyhodnotili," skonštatoval. Tvrdí, že pre prijatie bezpečnostných opatrení dopadli aj minulotýždňové protivládne protesty len s troma incidentmi na úrovni priestupku. "Aj tie boli spôsobené opitými účastníkmi," podotkol. Šéf SIS zároveň odmietol existenciu údajných zoznamov politikov, ktorí by mali byť prenasledovaní za svoj názor.

Bezpečnostná rada SR minulý týždeň rokovala o správe SIS, ktorá má obsahovať informácie o snahe destabilizovať SR. Vláde odporučila prijať nevyhnutné preventívne opatrenia. Prezident Peter Pellegrini, vedenie Národnej rady SR aj premiér Rober Fico (Smer-SD) označili situáciu za vážnu. Premiér sa obáva možného pokusu zorganizovať na Slovensku prevrat. Opozícia v tejto súvislosti hovorila o šírení strachu a obavách zo zneužitia SIS.