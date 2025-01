Prvé výsledky vyšetrovania údajnej hrozby prevratu: Polícia avizuje vyhostenie osoby z Ukrajiny

Prezidentka Policajného zboru Jana Maškarová. (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - Slovensko plánuje vyhostiť jedného Ukrajinca v súvislosti s informáciami o hrozbe prevratu v krajine, z ktorého premiér Robert Fico minulý týždeň obvinil opozíciu a mimovládny sektor. Vyplýva to z dnešného vyjadrenia novej šéfky slovenskej polície Jany Maškarovej.

Výbor Národnej rady (NR) SR pre obranu a bezpečnosť o správe Slovenskej informačnej služby (SIS) o údajnom štátnom prevrate nerokoval, poslancov na zasadnutie neprišlo dosť. Jana Maškarová, ktorá je poverená výkonom dočasne neobsadenej funkcie prezidenta Policajného zboru, po pokuse rokovanie otvoriť vyhlásila, že cudzinecká polícia vyhostí jednu osobu s ukrajinským občianstvom.

"Polícia sa zaoberá komplexne celou správu, aj osobami, ktoré sú tam uvedené, ďalšie osoby sú dávané do národného blokačného systému," uviedla Maškarová.

Nová policajná prezidentka Jana Maškarová po rokovaní Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Pavol Gašpar o vyhostení ukrajinského občana (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Opozičný poslanec Národnej rady SR Juraj Krúpa (SaS) si myslí, že v prípade, že sú informácie o prevrate či majdane vymyslené, rovnako môžu byť vymyslené aj informácie o vyhostení jednej osoby za jeho prípravu.

Poslankyňa NR SR Irena Bihariová poukázala, že predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) buď šíri informácie z trestného konania, alebo závažné informácie o prevrate bezpečnostné zložky neprešetrujú. "Toto sú presne tie veci, o ktorých si myslím, že sú to úplne legitímne otázky. Nie sú podľa mňa chránené nejakým osobitným režimom na ochranu utajovanej skutočnosti, nijak by nezasiahli do vyšetrovania. Len jednoducho poskytujú aj verejnosti porozumenie," vyjadrila sa Bihariová.

Na opozíciou iniciované rokovanie brannobezpečnostného výboru neprišli koaliční poslanci, výbor tak nebol uznášaniaschopný. "Ak je tu príprava nejakého trestného činu, tak každý trestný čin je trestným činom aj v štádiu pokusu," podotkol poslanec NR SR Gábor Grendel (Slovensko, Za ľudí, KÚ) s tým, že polícia by mala podľa neho prísť s relevantnými informáciami.

Reakcia opozície na neotvorenie Výboru pre obranu a bezpečnosť, ktorý mal rokovať o správe SIS o údajnom prevrate (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Predseda výboru Richard Glück (Smer-SD) informoval, že opozícia žiadala zvolanie rokovania na konkrétny dátum, ktorý koaličným poslancom nevyhovoval. Zdôraznil však, že chce, aby brannobezpečnostný výbor o týchto informáciách rokoval a jeho zasadnutie zvolá na budúci týždeň.

"My sme nevedeli, kedy príde takýto aktualizačný moment, ak by som o ňom vedel, tak by som možno ešte viac trval na tom, aby bol otvorený," reagoval Glück na informácie o pripravovanom vyhostení jednej osoby. Dodal, že takýto proces je v kompetencii rezortu vnútra a nie je ako poslanec NR SR v pozícii vyhodnocovať, či je adekvátny alebo nie.

Členovia výboru sa mali na rokovaní zaoberať aj motorkárskou skupinou známou ako Brat za brata a s ňou spojenými možnými bezpečnostnými rizikami.

Fico hovoril o desiatkach ľudí

Premiér Robert Fico ešte počas víkendu v Sobotných dialógoch uviedol, že v súvislosti s údajným pripravovaným štátnym prevratom ‚pripravuje zoznam ľudí, ktorí budú vyhostení zo Slovenska. "Pracuje sa na skupine ľudí, ktorá má pôvod v zahraničí, táto skupina ľudí pozostáva z desiatok ľudí, zisťujeme, kedy prišli na Slovensko a čo robia," vysvetlil predseda vlády s tým, že v najbližších dňoch by mali byť tieto osoby administratívne vyhostené zo Slovenska.

Rovnako sa vyjadril aj k výzvam organizátorom piatkových protestov v mestách Slovenska. Novou požiadavkou bolo odstúpenie premiéra v záujme budúcnosti Slovenska. Ako upozornil, odstúpiť neplánuje. „Vláda sa môže vymeniť len vtedy, ak budú voľby," odkázal ľuďom, že ak ho chcú vymeniť, môžu tak urobiť jedine v riadnych voľbách. "Nepíše sa rok 2018. Sme príliš ostrieľaní a skúsení na to, aby nám nejaké mimovládne organizácie a nejaké ukrajinské a gruzínske gardy rozvrátili štát,“ dodal predseda vlády.

Premiér Fico zvolá rokovanie Bezpečnostnej rady SR (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Bezpečnostná rada SR minulý týždeň rokovala o správe SIS, ktorá má obsahovať informácie o snahe destabilizovať SR. Vláde odporučila prijať nevyhnutné preventívne opatrenia. Prezident Peter Pellegrini, vedenie Národnej rady SR aj premiér Robert Fico (Smer-SD) označili situáciu za vážnu. Premiér sa obáva možného pokusu zorganizovať na Slovensku prevrat. Opoziční predstavitelia v tejto súvislosti hovorili o obavách zo zneužitia SIS koalíciou.