Tajné dohody v koalícii?! Špekulácie o rozdelení lukratívnych postov: Fleky pre Huliaka, migaľovcov aj Soláka

Ilustračné foto (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA – Rošády na vysokých štátnych pozíciách? Verejným priestorom sa v posledných dňoch prehnali informácie o rokovaniach Rudolfa Huliaka so šéfom SNS Andrejom Dankom či premiérom Robertom Ficom (Smer-SSD). Zatiaľ, čo s Dankom sa Huliak nedohodol napriek tomu, že dvojica zrejme nateraz zložila zbrane, s predsedom vlády má byť všetko inak. Na čom sa Fico s Huliakom dohodol však oficiálne verejne známe zatiaľ nie je. Mimoparlamentná strana Demokrati prišla v tejto súvislosti s prekvapivými informáciami. Spomenula aj ďalšie mená, ktoré mala vládna trojka „upratať“ na pohodlné miesta.

Podľa strany Demokrati má prísť k viacerým zmenám, ktorých cieľom je kúpiť si lojalitu poslancov a udržať za každú cenu vládu Roberta Fica. Konkrétne Huliak má obsadiť svojimi nominantami kataster a tiež Štátne lesy SR.

archívne video

Andrej Danko o stretnutí s Rudolfom Huliakom a aktuálnej politickej situácii (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Rošády sa však majú týkať aj ďalších. Rebelujúci poslanec strany Hlas-SD Ján Ferenčák mal dostať ponuku stať sa veľvyslancom vo Varšave. Samueľovi Migaľovi, ďalšiemu rebelujúcemu poslancovi Hlasu, má zasa koalícia vyjsť údajne v ústrety so zákonom o športe pri „alternatívnych športoch“. Štátna tajomníčka Gabriela Matečná (SNS) má pôsobiť na ambasáde v Slovinsku. „Kde je ten Fico, ktorý sa búchal do pŕs a hovoril, že ak niekto bude kupčiť s pozíciami pošle na neho bezpečnostné zložky štátu? Dnes počúvame, že Ferenčák z Hlasu balí kufre na ambasádu do Varšavy. Rovnako tak štátna tajomníčka, viac známa pre kauzu Dobytkár, Gabriela Matečná má mať nové pôsobisko v Slovinsku,“ povedal podpredseda Demokratov Juraj Šeliga.

Miesto mali nájsť už aj pre čerstvo odvolaného policajného prezidenta Ľubomíra Soláka. Ten má zastupovať Slovensko ako pridelenec v Bosne a Hercegovine. Dnes už bývalý policajný viceprezident Ivan Hapšták, ktorý v policajnom zbore skončil ku koncu minulého roka, má byť zasa pridelencom v Moskve.

Všetky spomínané nominácie majú podľa Šeligu smerovať k podpore Ficovej vlády a označuje ich za politický kšeft.