MIMORIADNE Útok na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi: Zástupkyňa †51 a žiačka (†18) sú MŔTVE!

Aktualizované 18:35 Minister vnútra Šutaj Eštok Potvrdil, že udalosť je predmetom vyšetrovania a vyzdvihol postup polície a orgánov činných v trestnom konaní. "Pri zabezpečovaní aj miesta incidentu, ale aj pri tom samotnom nasadení bol taký, aký mal byť," poznamenal. Zároveň deklaroval, že ako minister urobí všetko pre ochranu detí, rodičov i pedagógov a pre elimináciu podobných prípadov do budúcna.

Aktualizované 18:30 Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) vyzýva na zastavenie šírenia nenávisti v súvislosti so štvrtkovým útokom na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi. Uviedol to na tlačovom brífingu. "Teraz nie ako minister, ale ako politik, ale aj ako otec dvoch detí, by som chcel všetkých poprosiť, aby sme neprilievali olej do ohňa, aby sme situáciu ukľudnili. Chcem vyzvať aj všetkých politikov, ktorí už dnes majú zaručené verzie o tom, aký bol motív tohto páchateľa, či už z jednej alebo druhej strany, aby s tým čo najskôr prestali. Myslím si, že pri tejto celospoločenskej tragédii je najvyšší čas na chvíľku zastať, popremýšľať a prestať so šírením nenávisti," vyhlásil minister.

Aktualizované 18:12 V Spišskej Novej Vsi prebieha tlačová konferencia. Pritomní je minister vnútra Matúš Šutaj Eštok, minister školstva Tomáš Drucker, generálny prokurátor Maroš Žilinka a policajná prezident Ľubomír Solák.

Aktualizované 18:10 Škola v Spišskej Starej Vsi ostane zajtra zatvorená. "Riaditeľka Spojenej školy dáva dňa 17.1.2025 riaditeľské voľno," píše sa na stránke.

Aktualizované 17:05 Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok dorazil do mesta Spišská Stará Ves, kde sa tragédia odohrala.

Aktualizované 16:20 "Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR vyslalo dnes pred 13-tou hodinou ambulancie záchrannej zdravotnej služby na gymnázium do Spišskej Starej Vsi, kde došlo k útoku nožom na viaceré osoby," potvrdila hovorkyňa záchranárov Danka Capáková. 2 ženy vo veku 18 a 51 rokov boli zranené smrteľne, jedna 18-ročná žena bola so stredne ťažkými poraneniami prevezená do nemocnice v Poprade. Na mieste boli ošetrení aj 51-ročný muž a 62-ročná žena z dôvodu akútnej stresovej reakcie.

Aktualizované 15:30 Tragédia, ktorá sa odohrala na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi, je hrozivým signálom pre celú spoločnosť. Uviedla to Študentská rada stredných škôl (ŠRSŠ) a vyjadrila potrebu vzniku efektívnych programov na prevenciu násilia a šikany a podporu duševného zdravia. V najbližších hodinách chcú študenti požiadať ministra školstva Tomáša Druckera (Hlas-SD) o spoločné rokovanie. "ŠRSŠ je otrasená tým, čo sa stalo. Nenávisť, ktorá sa nerieši, narastá a čoraz viac sa dotýka študentov a ich postojov, názorov či vyjadrení," uviedla rada. Všetkým rodinám a blízkym obetí útoku zároveň vyjadrila úprimnú sústrasť.

Študenti dodali, že je na celej spoločnosti, aby sa rozhodla, akú budúcnosť chce. Rada vyzýva spoločnosť zastaviť násilie skôr, než bude neskoro. "Školy by mali byť miestom, kde mladí ľudia rastú, učia sa a snívajú o lepšej budúcnosti. Namiesto toho sme však svedkami toho, že násilie a nenávisť si nachádzajú cestu aj do našich lavíc," konštatovali.

Aktualizované 15:03 Na miesto smeruje aj generálny prokurátor Maroš Žilinka. "Chcem byť osobne informovaný prešovským krajským prokurátorom o veci, vykonaných úkonoch trestného konania a prijatých opatreniach," povedal.

Aktualizované 14:49 Po útoku nožom na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi hlásia dvoch mŕtvych. Jeden pacient je v kritickom stave. Potvrdila to Danka Capáková z Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby (OS ZZS) SR. Počet ďalších zranených zatiaľ nie je zistený. Podľa medializovaných indformácií má byť mŕtva 52-ročná učiteľka a jedna zo žiačok. Informujú o tom tvnoviny. Portál tiež uvádza, že podľa ich informácií mal mať útočiaci študent dnes komisionálne skúšky pri prestupe z gymnázia v Kežmarku. Odtiaľ ho mali vyhodiť za to, že sa už vraj spolužiakom vyhrážal útokom aj v minulosti.

Aktualizované 14:40 Na miesto nešťastia ide aj policajný prezident Ľubomír Solák. "Vďaka rýchlemu zadržaniu podozrivého už v súčasnosti nehrozí bezprostredné ohrozenie a polícia vykonáva ďalšie potrebné opatrenia pre zaistenie bezpečnosti," uviedol rezort vnútra.

Aktualizované 14:22 Na miesto nešťastia smeruje minister vnútra Matúš Šutaj Eštok. "Odsudzujem útok žiaka, ktorý na gymnáziu dobodal pani učiteľku a svojich spolužiakov. Okamžite odchádzam na miesto tragédie do Spišskej Starej Vsi. Vyjadrujem úprimnú sústrasť rodinám obetí a prajem skoré uzdravenie zraneným," uviedol. Spolu s ním smeruje do Spišskej Starej Vsi aj minister školstva Tomáš Drucker. Na mieste by mali podať bližšie informácie.

Aktualizované 14:15 "Môžeme upokojiť verejnosť, že v súvislosti s útokom v Spišskej Starej Vsi sme podozrivú osobu, ktorá bola na úteku, v krátkom čase po skutku zadržali. Na mieste sú všetky záchranné zložky, na prípade intenzívne pracujú. Prípadom sa už zaoberá Úrad boja proti organizovanej kriminalite. Ďalšie informácie o mimoriadnej udalosti poskytneme neskôr," informovala polícia.

Žiak mal podľa prvotných informácií vojsť do budovy školy. "Informácie o počte obetí, respektíve zranených, zatiaľ nie sú známe. Bližšie informácie bude možné poskytnúť až po ukončení zásahu," uviedla Capáková.

Podľa informácií TV JOJ sú potvrdené dve obete, tretieho napadnutého človeka resuscitujú. Útočníka zatiaľ nechytili.

Polícia zverejnila fotku páchateľa a verejnosť prosí o pomoc pri pátraní. "18-ročný (S. S.) žiak Gymnázia v Spišskej Starej Vsi sa dopustil závažného protiprávneho konania. Z doposiaľ získaných informácií mal nožom napadnúť učiteľku, ako aj dvoch spolužiakov. Momentálne je na úteku," uviedli.

"Na mieste sú všetky záchranné zložky, na prípade intenzívne pracujú. Žiadame občanov, ak by spozorovali uvedeného mladíka, aby ho nekontaktovali, nesnažili sa ho zadržať, ale aby okamžite volali políciu na linku 158. Ďalšie informácie o mimoriadnej udalosti poskytneme neskôr," dodali.