PRVÉ REAKCIE na koniec policajného prezidenta: Opozícii jeho hlava nestačí! Padne aj minister vnútra?

Ľubomír Solák a minister vnútra SR Matúš Šutaj Eštok (HLAS-SD) prichádzajú na mimoriadne vyhlásenie. (Zdroj: TASR/Michal Svítok)

BRATISLAVA - Prezident Policajného zboru Ľubomír Solák končí vo funkcii. S ohľadom na rozsah tragédie v Spišskej Starej Vsi sa na tom s ním dohodol minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD). Ten takisto informoval o odvolaní riaditeľa Obvodného oddelenia PZ v Spišskej Starej Vsi. Niektorým to však nestačí, opozícia bije na poplach, ozývajú sa hlasy, ktoré volajú aj po konci šéfa rezortu vnútra.

Policajný prezident Ľubomír Solák končí vo funkcii, uviedol Šutaj Eštok (Zdroj: TASR/Michal Svítok)

Koniec prezidenta Policajného zboru Ľubomíra Soláka je podľa opozozičného KDH na mieste, pretože nedokázal kompetentne a odborne viesť policajný zbor. Jeho odchod však nestačí, svojej funkcie by sa mal vzdať minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD). "PZ je v rozvrate, už dávno pod vedením ministra vnútra stratil schopnosť odhaľovať trestnú činnosť v dôsledku politických zásahov a organizačného chaosu," tlmočila názor KDH hovorkyňa hnutia Lenka Kovárová. "Výsledkom súčasného stavu v polícii je zníženie jej dôvery, odchody policajtov, rozvrat NAKA a neriešenie zásadných hrozieb, ktorým Slovensko denne čelí," dodala.

Opozičná strana SaS považuje odchod policajného prezidenta Ľubomíra Soláka za potvrdenie rozkladu polície na Slovensku. "O policajnom prezidentovi Ľubomírovi Solákovi sme počuli dvakrát. Prvýkrát, keď bol vymenovaný, druhýkrát, keď odstúpil. Koniec neviditeľného policajného prezidenta je potvrdením rozkladu polície na Slovensku a nezvládania rezortu ministrom vnútra Matúšom Šutajom Eštokom (Hlas-SD)," zdôraznil predseda liberálov Branislav Gröhling.

Policajti za policajnou páskou na ceste vedúcej ku Gymnáziu v Spišskej Starej Vsi v okrese Kežmarok, kde zahynuli po útoku žiaka nožom dve ženy a tretia žena utrpela stredne ťažké poranenia. (Zdroj: SITA/Viktor Zamborský)

Solák a ani Šutaj Eštok podľa tímlídra SaS pre bezpečnosť Juraja Krúpu nezvládli riadenie PZ a bezpečnosť obyvateľov. Podľa poslankyne parlamentu Martiny Bajo Holečkovej sa čakalo na vhodnú chvíľu, kedy bude Solák vymenený. Poslankyňa tvrdí, že na stoličku policajného šéfa zasadne Branislav Zurian.

Podľa strany SLOVENSKO by mal aj minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) prijať politickú zodpovednosť a okamžite odstúpiť z funkcie ministra vnútra. Uviedol to exminister vnútra a poslanec Roman Mikulec (Slovensko, Za ľudí, KÚ). "Odstúpenie policajného prezidenta život dvom nevinným ľuďom nevráti. Opakovane sme vyzývali Matúša Šutaja Eštoka, aby svojho neschopného policajného prezidenta odvolal, to neurobil," odôvodnil Mikulec.

Neprijali dostatočné opatrenia

Prezident Policajného zboru Ľubomír Solák končí vo funkcii, s ohľadom na rozsah tragédie v Spišskej Starej Vsi sa na tom s ním dohodol minister vnútra. Šutaj Eštok takisto informoval o odvolaní riaditeľa Obvodného oddelenia PZ v Spišskej Starej Vsi. V tomto prípade sú dôvodom zistenia Úradu inšpekčnej služby, že obvodné oddelenie neprijalo dostatočné opatrenia, napriek vedomosti o potenciálnom nebezpečenstve, ktoré predstavuje študent, napokon útočiaci na gymnáziu.

Na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi došlo vo štvrtok (16. 1.) k útoku, pri ktorom zomreli dve ženy vo veku 18 a 51 rokov. Išlo o študentku a zástupkyňu riaditeľky školy. Ďalšia žiačka bola zranená. Podozrivého zo spáchania skutku, 18-ročného študenta z Ľubice, ktorý gymnázium navštevoval, polícia obvinila z úkladnej vraždy, rovnako navrhla väzobné stíhanie, s návrhom sa stotožnil aj prokurátor.