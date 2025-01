Vláda schválila moju správu o činnosti, uviedol splnomocnenec vlády Kotlár: Mal by mať väčšie kompetencie

Peter Kotlár (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - Splnomocnenec vlády SR pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 Peter Kotlár by mal mať v budúcnosti rozšírené kompetencie. Ohlásil to samotný splnomocnenec po stredajšom rokovaní vlády, ktorá sa zaoberala aj správou o jeho doterajšej činnosti. Kabinet predloženú správu zobral na vedomie.

"Mali sme veľmi korektnú diskusiu, niektoré pôvodné ustanovenia o rozsahu mojej činnosti sa sprecizujú v súlade s legislatívou a možnosťami realizácie," uviedol Kotlár. Predpokladá, že jeho kompetencie môžu byť rozšírené, upozornil, že sa to bude odvíjať aj od preverovania a záchrany dát, ktoré sa týkajú prevádzky mobilných odberových miest (MOM) i nežiadúcich účinkov vakcín proti covidu. "Práve na tieto veci sa zameriame v prvom kole v najbližšom období," uviedol. "Rovnako sme sa dohodli na analýze vakcín a jednotlivých šarží, ktoré boli používané počas pandémie," dodal.

Podľa jeho slov nemá viesť preverovanie k bezhlavému trestaniu tých, ktorí si možno ani neuvedomovali, že páchajú protiprávnu činnosť. "Budeme však musieť vyvodiť jednoznačnú trestnoprávnu zodpovednosť v prípadoch, ktoré musia byť príkladom aj do budúcnosti, aby sa nemohla opätovne zneužiť politická moc, to sa týka vyhlasovania vyhlášok, zatvárania škôl, obmedzovanie práv a slobôd," priblížil. Ocenil spoluprácu s ministrami všetkých troch koaličných strán.

Podpredseda vlády SR pre plán obnovy Peter Kmec (Hlas-SD) po rokovaní vlády uviedol, že v prípade uznesenia k správe sa podarilo dosiahnuť kompromis, ktorý bol podporený konsenzuálne. "Je tam viacero otvorených otázok, napríklad vo vzťahu k medzinárodnoprávnym záväzkom SR k Svetovej zdravotníckej organizácii (WHO). Viaceré opatrenia v rámci uznesenia sú v plnení, respektíve sa odsunuli na neskôr," uviedol Kmec. Priznal, že so samotným obsahom správy nie je úplne stotožnený. "Správu sme zobrali na vedomie, uznesenie následne obsahuje niektoré opatrenia, ktoré by sa mali vykonať. Treba oddeľovať uznesenie a správu, s ktorou sa ani ja úplne nestotožňujem," dodal Kmec, poukazujúc napríklad na niektoré vyjadrenia o pandemickej kríze.