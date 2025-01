Analytik sa pozrel na správu o činnosti Petra Kotlára! Tvrdá kritika: Nespĺňa parametre odbornej práce

Peter Kotlár (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

archívne video Tlačová konferencia splnomocnenca vlády Petra Kotlára

"O procese riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie' sme sa z tej správy nič nedozvedeli," uviedol Vlachynský. Relevantnou diskusiou podľa analytika nie je ani prvá polovica textu Kotlárovej správy, kde sa venuje tzv. pandemickej zmluve so Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) a jej vplyvu na Slovensko. "Nie je známe, že by WHO, či iná odborná verejnosť dostali šancu nejak túto zmluvu obhájiť. Výsledkom je len interpretácia splnomocnenca, ktorú sme aj tak vopred poznali," dodal Vlachynský.

Kroky verejného sektora počas pandémie si zaslúžia dôslednú analýzu

Analytik pripomenul, že Kotlár sa v druhej polovici dokumentu venuje primárne vakcínam. Pýta sa, čo bolo vlastne cieľom splnomocnenca, keďže otázku účinnosti a bezpečnosti vakcín skúmali a skúmajú špičkové pracoviská po svete. "Aj tu platí, že dokument by mal nejakú hodnotu, ak by bol kvalitnou rešeršou týchto skúmaní," upozornil analytik. Podľa neho správa predstavuje len koláž útržkovitých informácií, historiek a domnienok, ktorých zdrojom nie je vedecká literatúra.

Vlachynský podotkol, že kroky verejného sektora počas pandémie si určite zaslúžia dôslednú analýzu. "Bohužiaľ, postup ktorý zvolila táto vláda, hneď na začiatku zabil nádej na akékoľvek zmysluplné a použiteľné výsledky," uzavrel analytik. Vláda zobrala na vedomie predloženú správu o činnosti splnomocnenca vlády SR pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 pri príprave Globálnej pandemickej dohody a Medzinárodných zdravotných predpisov a rovnako k správe prijala viacero uznesení obsahujúcich úlohy pre zodpovedné orgány.