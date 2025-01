Taraba víta Ficovu kultúrno-etickú iniciatívu: Podľa Šimečku však rozoštve ľudí

Tomáš Taraba (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Ohlásená iniciatíva v kultúrno-etických otázkach, ktorú vo videu na sociálnej sieti avizuje predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD), by mala smerovať k zdôrazneniu jedinečnosti existencie dvoch pohlaví, pričom by mala pomôcť vyhnúť sa tlaku presadzovania LGBTI ideológie. V diskusnej relácii televízie TA3 V politike to naznačil podpredseda vlády a minister životného prostredia SR Tomáš Taraba (nominant SNS). Líder Progresívneho Slovenska (PS) Michal Šimečka si myslí, že premiér potrebuje zakryť zlyhania vlády témou, ktorá opäť rozoštve spoločnosť.