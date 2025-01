Vláda bude rokovať o úprave nariadenia v súvislosti so štátnou podporou bývania

(Zdroj: Úrad vlády SR)

BRATISLAVA - Vláda bude v stredu rokovať o úprave nariadenia o niektorých opatreniach v súvislosti so štátnou podporou nájomného bývania, v rámci ktorej by mala spresniť podmienky pre záujemcov o pridelenie bytu v tomto systéme. Malo by ísť najmä o spresnenie pri posudzovaní príjmov záujemcov a pri výpočte priemerného mesačného príjmu domácnosti záujemcu. Úprava by sa mala taktiež týkať zjednodušenia registrácie pre záujemcov o štátom podporované nájomné byty.