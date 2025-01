Sneženie prináša zvýšené lavínové nebezpečenstvo v slovenských horách: Horská záchranná služba varuje

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Sneženie prinieslo 10 až 20, miestami 30 centimetrov nového snehu. Nebezpečné sú najmä strmé úzke žľaby a miesta pod skalnými stenami. Väčšinou je sneh voľný (prachový), ale miestami sa v teréne nachádzajú aj ubité dosky a vankúše rôznej tvrdosti, ktoré sú uložené na tvrdom podklade, pričom tieto dve vrstvy sú medzi sebou slabo previazané vzhľadom na nízke teploty pod mínus 10 stupňov Celzia.

"Nebezpečenstvo je koncentrované tam, kde sa nachádzal starý tvrdý sneh. Nebezpečné sú najmä tienisté orientácie a severné svahy našich pohorí. V popoludňajších hodinách očakávame príchod frontu spojeného so silným vetrom a so snežením, čo bude situáciu zhoršovať," informuje HZS s tým, že tendencia lavínového nebezpečenstva môže so snežením, vetrom a oteplením stúpať.