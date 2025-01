Aktuálna lavínová situácia v slovenských horách: HZS vydáva varovanie

Ilustračné foto (Zdroj: hzs.sk)

"Hlavným lavínovým problémom je vetrom previaty sneh. Nebezpečné sú najmä záveterné strany hrebeňov, úzke žľaby a miesta pod skalnými stenami. Tu môžu byť vetrom ubité dosky a vankúše rôznej tvrdosti, ktoré sú uložené na tvrdom podklade. Druhým lavínovým problémom je trvalo slabá vrstva snehu. Nebezpečné sú najmä tienisté orientácie a severné svahy. Lokálne hrozia iba malé lavíny, ktoré po uvoľnení predstavujú riziko najmä v kombinácii s terénnymi pascami (trčiace skaly, terénne depresie, skalné zrázy)," informuje HZS.

archívne video

Lavínová nehoda vo Fľaške (Zdroj: hzs.sk)

Za posledné dni pribudlo do desať centimetrov nového snehu, očakáva sa ďalšie sneženie. Priemerne je v pohoriach od 15 do 30 centimetrov snehu. Súvislá snehová pokrývka sa zväčša nachádza až nad pásmom lesa."Vplyvom silného vetra spojeného so snežením sa bude lavínová situácia na našom území mierne zhoršovať," upozorňuje HZS.