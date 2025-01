Ľudia vyšli do ulíc! Pred úradom vlády protestovali proti krokom premiéra: Slovensko si nedáme, kričali

(Zdroj: Repro foto Facebook/Mier Ukrajine)

"Mier Ukrajine začína so sériou protestných zhromaždení proti smerovaniu Slovenska. V piatok organizuje prvé mobilizačné podujatie, na ktorom zaznie Manifest iniciatívy za slobodu a demokraciu," uviedol Kulich.

Atmosféra počas mobilizačného podujatia občianskeho združenia Mier Ukrajine s názvom Budíček Slovensko, okupácia začala, na Námestí slobody, pred Úradom vlády SR. (Zdroj: SITA/Milan Illík)

"Rusko rozpútalo najhnusnejšiu vojnu, ale my sme Európa. Slovensko je Európa," povedala z pódia členka združenia Viera Dubačová. V reakcii na nedávnu schôdzku Fica s Putinom Dubačová uviedla, že slovenský premiér v Moskve podal ruku masovému vrahovi a že touto návštevou Fico zapredáva demokraciu na Slovensku a dobré miesto krajiny v Európskej únii. Podľa združenia, ktoré na budúci týždeň zvolalo ďalšie zhromaždenie do viacerých miest po celej krajine, Fico ťahá Slovensko do imperiálneho Ruska, ktoré nerešpektuje medzinárodné právo.

Organizátori v spolupráci s výtvarníkom Rudolfom Sikorom pripravili pre demonštrantov plagáty s nápismi "My sme Európa" a "Vlastizrada". Dav prítomných napríklad skandoval "Nebudeme ticho", "Slovensko si nedáme" či "Dosť bolo Fica".

Proti krokom Fica sa protestovalo už pred Vianocami

Proti krokom Roberta Fica usporiadalo združenie protest už pred Vianocami. Po premiérovej ceste do Moskvy podali jeho predstavitelia zároveň podnet na Generálnu prokuratúru SR. Predseda vlády podľa združenia dlhodobo legitimizuje ruského prezidenta Vladimira Putina, na ktorého je vydaný medzinárodný zatykač. Slovensko je zároveň Ruskou federáciou považované za nepriateľskú krajinu.

Fico sa teda podľa predstaviteľov OZ stretol s nepriateľom. Generálna prokuratúra uviedla, že podnet vybaví v súlade so zákonom. Premiér deklaruje, že presadzuje suverénnu politiku na všetky štyri strany, pričom najvyšších predstaviteľov EÚ o svojej ceste a jej účele informoval.

Herečka Magda Vášáryová (štvrtá zľava v popredí) počas mobilizačného podujatia občianskeho združenia Mier Ukrajine s názvom Budíček Slovensko. (Zdroj: SITA/Milan Illík)

Na protest prišlo asi 4000 ľudí

Na protestné zhromaždenie pred Úrad vlády SR v Bratislave prišlo v piatok podľa organizátorov, občianskeho združenia (OZ) Mier Ukrajine, asi 4000 ľudí. Protestovali proti krokom predsedu vlády SR Roberta Fica (Smer-SD) v súvislosti s cestou do Moskvy a stretnutiu s prezidentom Ruskej federácie Vladimirom Putinom. Informovala o tom Zuzana Izsáková z OZ Mier Ukrajine.

"Slovensko je suverénna demokratická krajina. Sme členmi medzinárodných hospodárskych a vojenských zoskupení EÚ a NATO. Spojenectvo s najsilnejšími tvorí pre Slovensko bezpečný ochranný štít, ktorý Robert Fico oslabuje a ničí. Ťahá nás do imperiálneho Ruska, ktoré vedie hybridnú aj totálnu vojnu a nerešpektuje medzinárodné právo a dohody. Odmietame túto cestu do sféry ruského vplyvu," uviedlo vo svojom manifeste združenie Mier Ukrajine. Avizovalo zvolanie ďalších protestov aj v iných mestách Slovenska.