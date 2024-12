Dočkáme sa predčasných volieb? Šokujúce odhalenia PRIESKUMU: Takto to vidia Slováci

(Zdroj: TASR/Roman Hanc)

BRATISLAVA - Nadpolovičná väčšina Slovákov (52,4%) si myslí, že kríza vo vládnej koalícii vyústi v roku 2025 do predčasných volieb. Vyplýva to z decembrového prieskumu agentúry SCIO, ktorý bol realizovaný v dňoch od 10. do 16. decembra na vzorke tisíc respondentov. Prieskum tiež odhalil, že zmeny politických pomerov na Slovensku si najviac prajú voliči Progresívneho Slovenska.