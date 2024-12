Motoristi, POZOR! Na TOMTO úseku D1 nastali zmeny: Doprava je presmerovaná

Obmedzenie na D1 (Zdroj: NDS a.s.)

IVACHNOVÁ - Žilinská krajská polícia upozorňuje motoristov na zmeny v doprave pri vyústení liptovskej časti diaľnice D1 na cestu I/18 pri Ivachnovej. Doprava v smere z Liptovského Mikuláša do Ružomberka je presmerovaná cez obec Ivachnová.

Dôvodom je potreba dobudovania diaľničného úseku D1 Hubová - Ivachnová, ktorý by mal byť hotový do konca budúceho roka. "Premávka je presmerovaná výjazdom Ivachnová na cestu I/18. Dôrazne žiadame vodičov o rešpektovanie dopravného značenia v danom úseku," uviedla polícia. Obec Ivachnová na sociálnej sieti upozornila, že po presmerovaní premávky došlo k zmene prednosti v jazde na križovatke cesty I/18 v smere od Partizánskej Ľupče a výjazdu z diaľnice D1.

"Dbajte na zvýšenú opatrnosť, neparkujte svoje vozidlá pri ceste I/18 a, pokiaľ je to možné, využívajte chodník," vyzvala svojich občanov samospráva. K zmenám dopravy pri Ivachnovej došlo po tom, čo Národná diaľničná spoločnosť vo štvrtok 19. decembra odovzdala motoristom do predčasného užívania dvojkilometrový úsek diaľnice D1 v smere z Ružomberka do Liptovského Mikuláša, ktorého súčasťou je aj galéria slúžiaca na stabilizovanie priľahlého svahu.