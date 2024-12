Dopravu na niektorých úsekoch komplikuje hmla aj zľadovatený sneh

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Imagaes)

Horský priechod Príslop je uzavretý pre dopravu s celkovou dĺžkou nad 12 metrov. Ostatné horské priechody sú zjazdné s obmedzeniami, povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý, priechod Štós má povrch vozovky miestami pokrytý utlačeným snehom hrúbky jedného centimetra.

archívne video

Mestskú časť Bratislava-Lamač pokryl sneh (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Cesty I., II. a III. triedy sú zjazdné, povrch vozoviek je suchý až mokrý. Vo vyšších polohách sa na vozovkách ojedinele nachádza vrstva kašovitého alebo utlačeného snehu.

Zelená vlna STVR hlási v stredu ráno kolónu na vjazde do Bratislavy zo Stupavy po D2, vodiči sa tam zdržia 20 minút. Informuje tiež o nehode na D1 na výjazde Senec, kde sa v pripájači na diaľnicu smerom do Bratislavy zrazilo nákladné auto s osobným a blokujú ľavý pruh. Medzi Šamorínom a Kvetoslavovom na výjazde na R7 smerom do Bratislavy sa zase zrazili tri autá.