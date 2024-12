Progresívne Slovensko upozorňuje na vážnu situáciu v zdravotníctve! Kritizuje premiéra za nečinnosť

Michal Šimečka (Zdroj: topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Predstavitelia opozičného hnutia PS upozorňujú na vážnu situáciu v zdravotníctve spojenú s výpoveďami lekárov. Kritizujú premiéra Roberta Fica (Smer-SD) za nečinnosť. Odmietajú jeho argument, že sa nechce dostať do rozhovorov so zdravotníkmi, keďže je v konflikte záujmov, pretože mu zachránili život. Uviedli to na utorkovej tlačovej konferencii.