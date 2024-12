Asociácia zdravotných poisťovní verí, že lekári zoberú do úvahy všetky okolnosti a rozhodnú sa samostatne

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA - Asociácia zdravotných poisťovní (AZP) SR verí, že lekári vo výpovediach zoberú pri svojom konečnom rozhodovaní zoberú do úvahy všetky okolnosti a rozhodnú sa samostatne, nezávisle a múdro. Uviedla to výkonná riaditeľka asociácie Dajana Petríková v reakcii na aktuálnu situáciu v sektore, pri ktorej hrozí, že 3300 lekárov od 1. januára 2025 nenastúpi do nemocníc.