Fatálna nehoda na R2: Hlásia dvoch mŕtvych, ďalších päť osôb sa zranilo! FOTO Z áut je len kopa šrotu

(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Banskobystrický kraj)

Ako informovala polícia, k tragickej dopravnej nehode došlo v nedeľu (15.12.) krátko po 18.30 hod. na ceste R2. „Podľa predbežne zistených informácií k nehode došlo tak, že 32 ročný vodič osobného auta Audi A6 mal z doposiaľ presne nezistenej príčiny naraziť do betónového zvodidla na pravej strane cesty, od ktorého sa malo vozidlo odraziť do protismeru, kde v tom čase v smere od Košíc do Rimavskej Soboty jazdilo vozidlo BMW X6. Následne došlo k zrážke vozidla Audi A6 aj s ďalším autom, ktoré jazdilo za vozidlom BMW X6. Išlo o vozidlo Ford Galaxy, ktoré následne tiež narazilo do ďalšieho, štvrtého vozidla Škoda Octavia Combi, ktoré jazdilo od Rimavskej Soboty v smere na Košice,“ uviedla polícia.

Pri dopravnej nehode došlo k vážnym zraneniam posádky z vozidla Audi A6. Zraneniam, žiaľ, na mieste podľahla 25-ročná žena. 54-ročná žena podľahla zraneniam po prevoze do nemocnice. „Ťažké zranenia utrpel 54 ročný muž a 32 ročný muž utrpel zranenia s dobou liečenia a práceneschopnosti do 42 dní. Ťažké zranenia utrpela aj 26 ročná spolujazdkyňa z vozidla BMW X6. 26 ročný vodič tohto vozidla utrpel zranenia s dobou liečby do 14 dní. Vo vozidle Škoda Octavia Combi sa viezol aj 4 ročný chlapček, ktorý utrpel zranenia s dobou liečby taktiež do 14 dní,“ dodala polícia.

V súvislosti s touto tragickou dopravnou nehodou bolo začaté trestné stíhanie pre prečin usmrtenia a prečin ublíženia na zdraví. Do vyšetrovania boli pribratí znalci z odboru cestnej dopravy a tiež z odboru zdravotníctva. Čo bolo presnou príčinou vzniku nehody, bude predmetom ďalšieho vyšetrovania a znaleckého skúmania.

