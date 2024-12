Zástupcovia lekárov kritizujú Šaška! Údajne predkladá vopred neodkomunikované návrhy

Kamil Šaško (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - Zástupcovia Lekárskeho odborového združenia (LOZ) kritizujú ministra zdravotníctva Kamila Šaška (Hlas-SD) za to, že na vládu a do parlamentu predkladá návrhy, ktoré s nimi vopred neodkomunikoval. Lekári zároveň podľa šéfa LOZ Petra Visolajského po vyjadreniach ministra strácajú voči nemu dôveru. Uviedol to pred piatkovým rokovaním na pôde Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR.