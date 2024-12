Situácia v zdravotníctve je kritická! Nový plán ministra Šaška: Vyššie platy pre lekárov bez súkromnej praxe

Kamil Šaško (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Tlačová konferencia Oskara Dvořáka k situácii v zdravotníctve

"Tí lekári, ktorí majú jeden úväzok a celú svoju kariéru venujú tomu, že sú v tej nemocnici, venujú sa tomu pacientovi – v štátnej nemocnici – a nemajú potom ďalšie vlastné s.r.o., firmy, kde potom vykonávajú súkromnú prax, tak tí si zaslúžia minimálne toľko, koľko majú zákonom garantované,“ uviedol Šaško v relácii Nora Dolinského Karty na stôl.

Dodáva, že aby sa to dalo dobre nastaviť, tak bude trvať na nezávislom audite výkonov činností personálu. "Výstupom tohoto, výstupom skupiny k ekonomicky oprávneným nákladom a skorým naštartovaním centrálneho verejného obstarávania špeciálneho materiálu či liekov sa naštartuje systémová zmena, systémová úspora, aby štát na ten nárast platov mal," dodal v relácii.

V relácii STVR Otvorene s Annou Vargovou Šaško konkretizoval, že lekárom, ktorí robia len v nemocnici a majú len jeden úväzok, by mohli narásť platy viac, teda o 9,7 percenta. Ide o rast, ktorý bol pôvodne v memorande, ale pre konsolidáciu sa znížil na 6,4 percenta. Lekári, ktorí majú aj úväzok vo svojich ambulanciách, majú podľa neho aj iný príjem, a tak by im o toľko plat nezvýšil a dostali by menej.

Ak výpovede nadobudnú platnoť, Šaško má plán

Minister po piatkovom rokovaní s Lekárskym odborovým združením (LOZ) vyhlásil, že má plán, ako zabezpečiť zdravotnú starostlivosť po novom roku, ak výpovede lekárov nadobudnú platnosť. Podľa jeho slov nepôjde o vyhlásenie núdzového stavu. Bližšie informácie neuviedol, tvrdí, že chce návrh najprv predstaviť kolegom na rokovaní vlády.

"Vláda musí prijať opatrenia, ktorými ľuďom zabezpečí dostupnú lekársku a zdravotnú starostlivosť. Avšak týmto opatrením nie je vyhlásenie núdzového stavu a návrh toho riešenia tak, ako mi bolo zadané, predstavím. A bude mať jediný cieľ, aby pri slovenskom pacientovi aj po novom roku bol lekár, bola mu zabezpečená zdravotná starostlivosť," povedal minister. Zdôraznil, že aj keby bolo avizované riešenie situácie schválené, nechce, aby bolo použité.

Kamil Šaško

Vyše 3300 lekárov z nemocníc naprieč Slovenskom podalo výpovede na znak nespokojnosti so situáciou v zdravotníctve. Lekári zároveň zvažujú aj výpovede z nadčasovej práce. Sú ochotní výpovede stiahnuť, ak vláda začne plniť ich požiadavky. Trvajú najmä na plnení bodov memoranda z roku 2022, ktoré s lekárskymi odborármi podpísal vtedajší vládny kabinet.