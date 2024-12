AKTUÁLNE Sneženie spôsobuje vodičom peklo! Na Bielej hore sa skrížil kamión

Kamion (Zdroj: SITA)

TRNAVA - Skrížený kamión komplikuje dopravu na horskom priechode Biela hora. Spolu s obcou Buková v okrese Trnava sú trasy v oboch smeroch neprejazdné, tvoria sa kolóny. Úsek možno obísť cez mesto Vrbové alebo v smere do Bratislavy. Uviedla hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trnave Veronika Dachová.

aktualizované 15:45 Horský priechod Donovaly v piatok popoludní pre silné sneženie uzavreli pre nákladnú dopravu s celkovou dĺžkou nad desať metrov. Nepriaznivé počasie komplikuje dopravu aj v ďalších lokalitách. Upozornila na to Slovenská správa ciest (SSC) na svojom webe zjazdnost.sk.

"Z dôvodu sneženia postupujúceho od západu sa na vozovkách nachádza vrstva čerstvého až kašovitého snehu do jedného až dvoch centimetrov. V okrese Skalica a Senica je pre husté sneženia na vozovkách miestami vrstva čerstvého snehu do troch centimetrov a na cestách II. a III. triedy v okrese Senica a v obvode Šamorín až do štyroch až piatich centimetrov," priblížila SSC.

Pre silné sneženie bol popoludní pre nákladnú dopravu uzavretý horský priechod Donovaly, pre dopravu s celkovou dĺžkou nad 12 metrov je uzavretý aj horský priechod Príslop. Podľa Zelenej vlny STVR majú kamióny problémy so šmýkaním aj v Košariskách. Výrazné zdržanie hlásia vodiči na ceste za Handlovou v smere na Žiar nad Hronom, kde sa má šmýkať viacero kamiónov.



archívne video

V Bratislave padá sneh (Zdroj: TASR/Jakub Popelka)

"Sneženie začína komplikovať dopravnú situáciu najmä v okolí Malých Karpát, na Záhorí aj v okolí Trnavy. V Trnavskom kraji doposiaľ evidujeme v súvislosti so snežením niekoľko udalostí v doprave. Zatiaľ sa však obišla bez vážnejších udalostí," priblížila s tým, že do terénu nasadili zvýšený počet dopravných hliadok a situáciu neustále monitorujú.