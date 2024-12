Som v závete, mám ho odpojiť? Žena (22) rozzúrila ľudí: Jej priateľ (85) leží v nemocnici a ona robí TOTO?!

(Zdroj: TikTok/chloekaaja)

Kontroverzné správanie 22-ročnej modelky a TikTokerky Bronwin Aurorovej vyvolalo ostré reakcie. Video, ktoré zverejnila, zachytáva jej tancovanie pri nemocničnej posteli jej oveľa staršieho partnera, pričom otvorene hovorí o možnom dedičstve. Podľa denníka New York Post má jej partner 85 rokov. K videu pridala popis: „Ľudia, som v závete, mám odpojiť prístroje?“ Jej partner pritom leží pripojený na špeciálne zariadenia, čo celý obsah posúva do necitlivých a poburujúcich rovín. Aurorová vo videu tancuje v čiernych nohaviciach a béžovom tope a ďalší záber ukazuje, ako kľačí pri jeho posteli a bozkáva mu ruku. Následne energicky tancuje na skladbu „Keep Up“ od interpreta Odetari, ktorej text provokatívne odkazuje na rýchlosť a únik.

Video si pozrelo už viac ako 481-tisíc ľudí, no väčšina z nich reagovala s neskrývajúcim rozhorčením. Kritici na sociálnych sieťach spochybňovali jej úmysly nielen pri tvorbe videa, ale aj vo vzťahu so starším partnerom. „Tancuješ, akoby mal fantastickú životnú poistku,“ poznamenal jeden komentujúci. „Dúfam, že všetko odkáže svojim deťom,“ dodal ďalší. Aurorová nezverejnila, prečo bol jej partner hospitalizovaný, no zdá sa, že jeho zdravotný stav sa zlepšil. Už v polovici novembra totiž zverejnila ďalšie video, v ktorom opäť tancuje – tentokrát v luxusnom klenotníctve. K príspevku pridala komentár: „Ako by som mu mala oplatiť, že na mňa minul 20-tisíc dolárov (18-tisíc eur) v Cartieri?“ Na zázname sa k nej dokonca jej starší partner pridáva pomalým tanečným pohybom.

Influencerka sa nebojí zdieľať detaily zo svojho súkromia. V jednom zo svojich príspevkov priznala, že so svojím partnerom momentálne nemá intímny vzťah. „Mám pocit, že by som sa mala najskôr spýtať jeho lekára, či je to v poriadku. Nechcem, aby počas toho dostal infarkt,“ uviedla sarkasticky. Zdá sa však, že zdravotný stav muža mu umožňuje užívať si spoločné chvíle. V jednom z najnovších videí na jej profile má žena oblečené odvážne čipkované šaty, zatiaľ čo jej partner stojí vedľa nej, opiera sa o paličku a kýve hlavou do rytmu hudby. Tento druh obsahu však u mnohých užívateľov vzbudzuje otázky o jej hodnotách a skutočných úmysloch.