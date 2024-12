Muž pri nehode narazil do stromu! Utrpel viaceré vážne zranenia

(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Trnavský kraj)

TRNAVA - Polícia vyšetruje príčiny a okolnosti dopravnej nehody, ktorá sa stala v piatok ráno medzi obcami Špačince a Dolné Dubové v okrese Trnava. Pri nehode narazil 30-ročný vodič do stromu, utrpel viaceré vážne zranenia a záchranári ho museli transportovať do trnavskej nemocnice. Trnavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.

Podľa polície vodič pravdepodobne stratil kontrolu nad autom, zišiel mimo cestu a narazil do stromu. "Náraz bol taký silný, že motor auta odhodilo na opačnú stranu cesty do poľa. Mladý vodič pri nehode utrpel viaceré vážne zranenia, s ktorými ho museli záchranári urýchlene transportovať do trnavskej nemocnice," priblížili z polície.

Policajti okrem toho tento týždeň riešili v okresoch Dunajská Streda a Galanta troch opitých vodičov. Štyridsaťpäťročná vodička nafúkala 1,5 promile alkoholu a 52-ročný vodič 1,96 promile. V superrýchlom konaní riešia kamionistu z Maďarska s 1,5 promile, ktorý pri parkovaní zachytil iné nákladné auto. "Ako vodičovi z povolania mu za spáchanie trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky môže hroziť až päťročné väzenie," dodala polícia.