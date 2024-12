Vodiči, dávajte pozor! Sneženie v Česku komplikuje dopravu: Kolóny sú aj na D2 v smere do Brna

Ilustračné foto (Zdroj: TASR/Daniel Stehlík)

PRAHA - Husté sneženie v niektorých častiach Česka v piatok komplikuje dopravu. Nehody najskôr v oboch smeroch zablokovali diaľnicu D8 vedúcu do Nemecka, potom aj diaľnicu D1 medzi Prahou a Brnom a napokon aj D2 v smere zo SR do Brna, kde sa tvoria dlhé kolóny. Podľa servera iDNES.cz sa na D2 skrížil kamión a zablokoval všetky pruhy. Výstraha Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) pred snežením platí až do večera, informuje spravodajkyňa v Prahe.