Dobrá správa? Domácnostiam bude štát kompenzovať ohlásené zvýšené ceny energií, vyhlásil Šutaj Eštok

Matúš Šutaj Eštok (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - Vláda na svojom stredajšom rokovaní o energopomoci nediskutovala, domácnostiam však bude štát kompenzovať ohlásené zvýšené ceny energií. Oznámiť by to mali predstavitelia koalície po návrate premiéra Roberta Fica (Smer-SD) z budúcotýždňovej pracovnej cesty v Brazílii. Uviedol to po stredajšom rokovaní vlády predseda strany Hlas-SD a minister vnútra SR Matúš Šutaj Eštok.