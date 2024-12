Slovenský priemysel bije na POPLACH! Čaká ho dramatické zvýšenie poplatkov: Koledujeme si o PROBLÉM

Ilustračné foto (Zdroj: TASR/Jan Woitas/dpa)

BRATISLAVA - Kým pri domácnostiach ohlásil Úrad pre reguláciu sieťových odvetví mierne zlacnenie elektriny, priemysel podľa Asociácie priemyselných zväzov a dopravy bude čeliť rastu nákladov. Rast sieťových poplatkov pocítia všetci odberatelia, na východe sa musia pripraviť až na 20-percentné zvýšenie poplatkov za prístup do siete. Podľa Slovenskej asociácie udržateľnej energetiky (SAPI) vyvoláva otázniky aj zvyšovanie niektorých ďalších sieťových poplatkov až o 195 %.

„Budúci rok sa počíta s infláciou, teda rastom cien tovarov a služieb na úrovni 5 %. Niektoré tarify, ktoré domácnosti a firmy platia v cene elektriny, však pôjdu hore až o 195 %,“ upozorňuje Ján Karaba, riaditeľ Slovenskej asociácie udržateľnej energetiky (SAPI). Pri tak skokových zvyšovaniach poplatkov, ktoré vstupujú do ceny elektriny, by mal Úrad pre reguláciu sieťových odvetví ukázať náklady a dáta, ktoré by ich zdôvodňovali.

Pokles cien elektriny pre domácnosti je najmä výsledkom dohody štátu so Slovenskými elektrárňami o dodávke elektriny za nižšiu cenu, ako je aktuálne na európskom trhu. Firmy však musia nakupovať elektrinu na trhu za cenu, ktorá je v priemere o 50 – 60 % vyššia, ako platia domácnosti. Ďalší rast cien elektriny kvôli sieťovým poplatkom podľa SAPI predstavuje zásadný problém najmä pre výrobné podniky, ktoré čelia vysokej konkurencii z krajín mimo EÚ.

Slovenský priemysel bojuje s globálnym poklesom spotreby, teraz musí aj s vyššími poplatkami

Nielen automobilový priemysel, ale aj iné odvetvia priemyslu na Slovensku sa totiž ešte stále musia vysporiadať s globálnym poklesom spotreby, a teda aj dopytu po ich výrobkoch. „V situácii, kedy je pre zachovanie výroby a zamestnanosti kľúčové byť konkurencieschopný nielen kvalitou, ale aj cenou produktov, sa tu zvyšujú poplatky za prístup do siete aj o 20 %. Náklady na energie tvoria v mnohých pre slovenskú ekonomiku kľúčových odvetviach významnú položku,“ upozorňuje Andrej Lasz, generálny sekretár Asociácie priemyselných zväzov a dopravy.

Podľa Karabu je problém aj chýbajúca transparentnosť rozhodnutí ÚRSO v prípade skokových rastov sieťových poplatkov, či rôznych taríf, ktoré ich tvoria. Pre odberateľov na západnom Slovensku stúpne poplatok za prístup len o 3 percentá, kým na východnom Slovensku, kde už tento rok spotrebitelia platia najvyšší poplatok, to bude až o 20 percent.

Aj podľa Lasza takéto nie veľmi transparentné zmeny vyvolávajú otázniky, najmä ak štát chce pritiahnuť investorov a vytvoriť pracovné miesta aj v regiónoch s vysokou nezamestnanosťou. „Investor na východnom Slovensku už len na poplatku za prístup do siete zaplatí o 65 percent viac ako v prípade, ak by otvoril svoju prevádzku na západnom Slovensku. Problém je samozrejme aj to, že je ťažké predpokladať rast nákladov na energie nie o 5-6 rokov, ale už ten ďalší,“ upozorňuje Lasz.