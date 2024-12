Prídavky pre jednorodičov by sa mali zvýšiť, navrhuje Martina Bajo Holečková

Martina Bajo Holečková (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Jednorodičovské domácnosti sú na Slovensku najviac ohrozené chudobou. Pomohlo by im preto napríklad zvýšenie prídavkov na deti o 50 % na 90 eur mesačne. Navrhuje to nezaradená poslankyňa Národnej rady (NR) SR Martina Bajo Holečková v novele zákona o prídavku na dieťa, o ktorej by mal rokovať parlament na aktuálnej schôdzi.