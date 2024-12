Rodičia nebudú príspevok na prvákov ZŠ dostávať už v auguste

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA - Zvýšený rodičovský príspevok na dieťa, ktoré nastupuje do 1. ročníka základnej školy (ZŠ), nebudú rodičia dostávať už v auguste, namiesto súčasného októbrového termínu. Navrhovala to skupina poslankýň z opozičného Progresívneho Slovenska (PS) v novele zákona o prídavku na dieťa, ktorý Národná rada (NR) SR v utorok neposunula do druhého čítania.