Vodiči, spozornite! Na TEJTO ulici smerom do bratislavskej Karlovej Vsi je úsek neprejazdný

Dopravné obmedzenia Bratislava (Zdroj: TASR/Jakub Kotian)

BRATISLAVA - V Bratislave na Botanickej ulici, pri benzínovej pumpe, smerom do Karlovej Vsi je pre nehodu daný úsek uzavretý a neprejazdný. Zelená vlna STVR o tom informovala na svojom webe. Vodiči by si tiež mali dávať pozor na poľadovicu na horskom priechode (HP) Látky-Prašivá a Vrchslatina. Upozornila na to Slovenská správa ciest (SSC) na svojom webe zjazdnosť.sk.