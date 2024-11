Vodiči pozor! D1 v úseku medzi Sencom a Zlatými pieskami je do pondelka uzavretá

Ilustračné foto (Zdroj: TASR - Lukáš Grinaj)

BRATISLAVA - Diaľnica D1 v smere do Bratislavy, v úseku medzi Sencom a Zlatými pieskami, je do pondelka (2. 12.) do 5.00 h uzavretá. Dôvodom je avizované plánované pripojenie ďalšej vetvy križovatky diaľnic D1 a D4 v smere z Trnavy do bratislavskej Rače. Informuje o tom Národná diaľničná spoločnosť (NDS).