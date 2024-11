Dobré správy pre vodičov: D1 v smere do Bratislavy je sprejazdnená, vrátane výjazdu do Rače

Ilustračné foto (Zdroj: TASR - Lukáš Grinaj)

BRATISLAVA - Diaľnica D1 v smere z Trnavy do Bratislavy je sprejazdnená. Taktiež výjazd do bratislavskej Rače. Informovala o tom bratislavská krajská polícia na sociálnej sieti.

"Diaľnica D1 v smere z Trnavy do Bratislavy v úseku od výjazdu Senec/Pezinok po križovatku Bratislava - Zlaté Piesky je sprejazdnená," uviedla polícia. Zároveň bol podľa nej otvorený aj výjazd z D1 od Senca na diaľnicu D4 v smere do Rače, výjazd aj zjazd na križovatke Bernolákovo v smere do Bratislavy.