Polícia upozorňuje na dopravné obmedzenia na Hradskej ulici v Bratislave: Začnú sa v piatok

BRATISLAVA - Bratislavská krajská polícia upozorňuje na dopravné obmedzenia na Hradskej ulici v Bratislave, ktoré sa začnú od piatka (29. 11.) o 9.00 h a potrvajú do konca roka 2025. Upozornila na to na sociálnej sieti.

"Žiadame vodičov o zvýšenú opatrnosť a trpezlivosť pri prejazde obchádzkovými trasami," apeluje polícia.Most ponad Malý Dunaj na Hradskej ulici v bratislavskej mestskej časti Vrakuňa bude pre svoj havarijný stav dlhodobo uzavretý. Dočasné mostné provizórium je určené výhradne pre chodcov, záchranné zložky a vozidlá mestskej hromadnej dopravy.

O uzavretí mosta informoval minulý týždeň hovorca bratislavského magistrátu Peter Bubla. Rekonštrukcia by mala trvať do decembra 2025, no podľa hovorcu sa bude hlavné mesto snažiť otvoriť most aj skôr. Bratislava zverejnila aj obchádzkové trasy v lokalite. Obyvateľom okolitých obcí odporúča využívať D4/R7.