Rezort školstva plánuje využiť predchádzajúce pracoviská pre podriadené organizácie

Tomáš Drucker (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR sa sťahuje do bratislavskej Petržalky, svoje predchádzajúce pracoviská plánuje využiť pre svoje podriadené organizácie. Kompletne by malo byť presťahované do konca tohto roka. Uviedol to odbor komunikácie a marketingu rezortu.