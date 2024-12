Rokujeme o tom, aby sa v priebehu roka 2025 zvýšili platy učiteľov, tvrdí Drucker

Tomáš Drucker (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - Zvýšenie platov učiteľov od januára 2025 nie je reálne, no ministerstvo školstva rokuje o tom, aby sa zvýšili v priebehu budúceho roka. Po stredajšom rokovaní vlády to uviedol minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD). Zopakoval, že ak dôjde v budúcom roku k valorizácii platov, bude sa hradiť z vnútorných úspor rezortu. So školskými odborármi bude podľa svojich slov komunikovať ešte aj do Vianoc. Rokovania prebiehajú tiež s Ministerstvom financií (MF) SR aj v súvislosti so schváleným rozpočtom na budúci rok.