Politická búrka okolo šéfa polície: Solák údajne skončí a nahradí ho TENTO muž! Reakcia ministerstva

(Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - Poslankyňa Národnej rady SR Martina Bajo Holečková (nezaradená) vo štvrtok na sociálnej sieti uviedla, že policajný prezident Ľubomír Solák by mal podľa jej informácii skončiť vo svojej funkcii a podať žiadosť o odchod do civilu. Ako možného nástupcu označila Branislava Zuriana, aktuálneho riaditeľa policajnej inšpekcie, ktorého zároveň spomínala v súvislosti s údajným zapojením do tzv. vojny v polícii.