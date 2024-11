NOVÉ prípady policajnej brutality: Jednému mužovi odtrhli policajti ucho, ďalšieho vyzliekli na ulici a dobili

Jaroslav Naď a Juraj Šeliga upozornili na ďalšie prípady policajnej brutality na Slovensku (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

V Trenčíne policajti odtrhli mužovi ucho

Šeliga upozornil na incident, ktorý sa stal v nedeľu v Trenčíne. Podľa jeho slov sa vracal muž v podnapitom stave z diskotéky, pričom ho odzadu napadli dvaja policajti, v dôsledku čoho skončil s odtrhnutým uchom. Na policajnom oddelení bol muž až do rána, kde dostal ešte pár ďalších rán a faciek, dobitý bol aj na bruchu. Na otázku, prečo takto konajú, mu policajti neodpovedali.

„Naozaj nie je štandardné, že človek, ktorý sa vracia z diskotéky, skončí s odtrhnutým uchom. V lekárskej správe je napísané, že mu trčala chrupavka,“ povedal Šeliga, pričom na tlačovej besede zverejnil aj fotografiu ucha. Podľa jeho slov už muž rieši situáciu s právnikom. "My ako občania podáme podnet na policajnú inšpekciu, aby prešetrila správanie policajtov v Trenčíne" vyhlásil Šeliga. "Dvaja chlapi nevedia normálne zobrať opitého človeka na stanicu?," pýta sa podpredseda Demokratov. Podľa jeho slov majú aj fotografie, ktoré zobrazujú, ako je muž zranený na aj bruchu.

V Bánovciach nad Bebravou policajti vyzliekli muža takmer do naha

V Trenčianskom kraji sa podľa Šeligu odohral aj ďalší prípad policajnej brutality. Demokrati majú k dispozícii video, ktoré nezverejnili, na ktorom kráča v Bánovciach nad Bebravou po ulici muž, ktorého zastavia policajti. „Dostáva pár pästí do tváre, policajti ho vyzlečú takmer donaha, stojí tam v trenírkach, prešacujú ho, následne dostane znova pár päsťou od policajtov a nechajú ho tam a odídu preč,“ povedal.

Podľa jeho slov sa však policajti prepočítali, keďže všetko zachytili kamery. Policajná inšpekcia je už podľa jeho slov o prípade informovaná. "Do dnešného dňa podľa našich informácií k tomuto neurobila ďalšie úkony," vyhlásil Šeliga. Demokrati očakávajú, že teraz za nimi pošlú príslušníkov, ktorí sa ich budú pýtať, odkiaľ majú toto video. "Z našej strany nejde o útok na policajtov. My si vážime čestných policajtov, ktorí si robia svoju robotu. Ale policajti, ktorí zneužívajú svoju právomoc, si nezaslúžia žiadnu ochranu," povedal Šeliga s tým, že takíto policajti si zaslúžia trest.

Šeliga skritizoval šéfa Úradu inšpekčnej služby Branislava Zuriana, že v týchto veciach nekoná. "Prečo tieto prípady nikto nevyšetruje? Prečo v Košiciach nikto nevyvodil zodpovednosť?," pýta sa Šeliga. Upozornil na to, že ani u premiéra Roberta Fica (Smer-SD) nie je situácia v polícii hlavná téma.

O reakciu k prípadom sme požiadali Úrad inšpekčnej služby (ÚIS). "Úrad inšpekčnej služby sa obidvoma zákrokmi zaoberá," informovala Topky.sk hovorkyňa UIS Andrea Dobiášová.

Žiadajú odchod policajného prezidenta aj ministra vnútra

Mimoparlamentná strana v súvilosti s prípadmi policajnej brutality vyzýva ministra vnútra Šutaja Eštoka a policajného prezidenta Ľubomíra Soláka k odstúpeniu z funkcií. „Čo ešte sa musí stať, aby skončil Matúš Šutaj Eštok a policajný prezident Solák?“ pýta sa Šeliga. Poukázal na to, že z človeka, ktorý nezvláda riadiť svoj rezort, sa má stať predsedu parlamentu, a Soláka chcú povýšiť do funkcie generála. „Za čo? Za to, že porozdával funkcie všetkým rodinným príslušníkom? Alebo za to, že sa mu rozpadá Policajný zbor?“, reaguje Šeliga. "Nemajú riešenie na nedostatok policajtov, nemajú riešenie na disciplínu," povedal.

„Tí policajti sú tak zúfalí a nahnevaní, že nás kontaktujú na dennej báze a dávajú nám nové a nové informácie. Povedali, že horšieho ministra vnútra nikdy nemali,“ vyhlásil predseda Demokratov Naď s tým, že Šutaj Eštok sa nikdy nemal stať ministrom vnútra, pretože podľa jeho slov na to nemá ani odborné, ani ľudské a morálne kapacity. "Jediné, za čo mu môžeme ďakovať, je to, že zásadným spôsobom znižuje bezpečnosť Slovenskej republiky," vyhlásil ironicky Naď.

