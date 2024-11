Prezídium Policajného zboru dementovalo, že policajný prezident Solák končí vo funkcii

Ľubomír Solák (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - Prezídium Policajného zboru (PZ) dementovalo tvrdenia o tom, že policajný prezident Ľubomír Solák končí vo funkcii. Pre TASR to uviedli z odboru komunikácie a prevencie Prezídia PZ. Reagovali tak na vyjadrenia poslankyne Národnej rady (NR) SR Martiny Bajo Holečkovej (nezaradená),

archívne video

Policajný prezident Ľubomír Solák k žilinskému prípadu útočníka so sekerou (Zdroj: TASR/Jakub Kotian)

"Ide opäť o nepravdivé informácie," odkázal odbor komunikácie a prevencie.Parlamentná poslankyňa vo štvrtok na sociálnej sieti napísala, že podľa jej informácií by mal Solák skončiť na svojom poste a podať si žiadosť na odchod do civilu. Novým policajným prezidentom by sa mal podľa nej stať Branislav Zurian, terajší šéf policajnej inšpekcie.