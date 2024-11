Najvyšší kontrolný úrad oceňuje snahu o stabilizáciu verejných financií: Našiel aj riziká

Najvyšší kontrolný úrad (Zdroj: SITA/Marián Peiger)

BRATISLAVA - Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) oceňuje snahu vlády o stabilizáciu verejných financií formou konsolidačných opatrení naviazaných na dlhodobú udržateľnosť verejných financií. V predloženom návrhu rozpočtu na budúci rok zároveň identifikoval rizikové oblasti. Verejné politiky a viaceré makroekonomické ukazovatele môžu byť upravené aj z dôvodu negatívnych externých vplyvov. Upozornil na to predseda NKÚ Ľubomír Andrassy vo štvrtok pri predstavení stanoviska úradu poslancom Národnej rady (NR) SR.

"Plnenie rozpočtu môžu ovplyvniť taktiež opatrenia, ktorých dôsledky na podnikateľský sektor nie sú zatiaľ dostatočne známe. Toto všetko môže ovplyvniť makroekonomické východiská rozpočtu, najmä mieru hospodárskeho rastu, inflácie či zamestnanosti, a tiež daňové príjmy. Bude preto dôležité, aby jednotlivé konsolidačné opatrenia boli zodpovednými ministerstvami priebežne monitorované, hodnotené a v prípade potreby sa včas prijímali korekcie, ktoré pomôžu zámery rozpočtu naplniť," zdôraznil Andrassy.

archívne video

NKÚ zhodnotil, že pri tvorbe rozpočtu boli dodržané národné a európske normy. Návrh vznikal v prostredí novelizovaných rozpočtových pravidiel, ktoré upravili najmä rozpočtovanie rezerv, kapitálové výdavky a limity verejných výdavkov. Vláda tiež priniesla nevyhnutné konsolidačné opatrenia v sume 2,7 miliardy eur.

Príjmy štátneho rozpočtu sú v budúcom roku rozpočtované vo výške 27,6 miliardy eur, čo je o 4,9 miliardy eur viac ako tento rok. Stúpať budú aj výdavky, a to o 3,7 miliardy eur na 34 miliárd eur. Výsledkom bude schodok, ktorý poklesne z aktuálnej výšky 5,87 % na 4,72 % HDP. "Mierne pozitívny trend v udržateľnosti verejných financií je vďaka vládnej konsolidácii, ktorá v roku 2025 vychádza primárne z opatrení na príjmovej strane rozpočtu. Tieto opatrenia primárne zaťažia podnikateľský sektor (zvýšená daň z príjmov právnických osôb, transakčná daň, diaľničné známky), avšak dotknú sa i každého občana prostredníctvom zvýšenia dane z pridanej hodnoty (DPH)," upozornil Andrassy.

Poukázal na to, že napriek zníženej DPH na vybrané potraviny a služby by mali disponibilné príjmy občanov v budúcom roku poklesnúť o približne 180 eur, pričom najviac to pocítia rodiny s deťmi. Naopak, poberatelia dôchodkov budú aj v budúcom roku skupinou, ktorej príjmy nebudú opatreniami vlády zasiahnuté vo významnejšej miere.

Pozitívom predloženého rozpočtu je podľa predsedu NKÚ fakt, že nastavuje výdavky podľa oblastí verejných politík. "Na druhej strane, negatívom je skutočnosť, že hodnotenie jednotlivých cieľov politík nebudú môcť na niektorých rezortoch vykonávať analytické útvary, pretože boli zrušené, čo v konečnom dôsledku ohrozuje aj dodržanie rozpočtových pravidiel, ktoré počítajú s revíziou aspoň 50 % výdavkov štátu počas jedného volebného cyklu," doplnil Andrassy.