Trenčiansky kraj pripraví návrh riešenia budúcnosti svojich nemocníc

Trenčiansky župan Jaroslav Baška (Zdroj: TopkyVlado Anjel)

"Pripravíme v najbližšom čase nejaký návrh toho, čo ďalej s nemocnicami plánujeme," povedal Baška. Zopakoval, že kraj nemieni predávať alebo privatizovať ani jednu z troch nemocníc v Považskej Bystrici, Bojniciach a na Myjave.

archívne video

PS vyčíta ministerke Dolinkovej situáciu vo Fakultnej nemocnici Trenčín (Zdroj: TASR/Martina Kriková)

"Budeme pripravovať také riešenie, ktoré má udržať nemocnice aj do budúcna pri zadefinovaní a kontrole nad rozsahom poskytovania zdravotnej starostlivosti," podčiarkol Baška.

Krajská samospráva chce podľa neho pri návrhu dbať aj na to, aby nemocnice nevytvárali ďalšie dlhy, pretože potom sa zdravotná starostlivosť platí dvakrát, jednak cez zdravotné poisťovne a potom pri oddlžení. "Treťou podmienkou je, aby do tohto nášho majetku bolo zainvestované, aby sa naďalej zveľaďoval a pocítili to nielen zamestnanci, ale i pacienti," doplnil.

Kraj si dal pred časom vypracovať i koncepciu rozvoja zdravotníctva do roku 2030, ktorá okrem iného zadefinovala i možnosti, ako sa má postaviť k svojim trom nemocniciam. TSK sa podľa Bašku ku každému jej záveru vyjadrí v najbližších dňoch a následne to predloží i na rokovanie zastupiteľstva v decembri, prípadne začiatkom budúceho roka. "Okrem predaja, ktorý odmietame, ide o spájanie nemocníc pod jedno identifikačné číslo organizácie, čo nám problém investícií nerieši, pretože kraj pre nemocnice prostriedky do budúcna nebude mať. Potom ide o dlhodobý prenájom nemocníc a tiež manažérske riadenie," konkretizoval predseda TSK a pripomenul, že kraj sa o manažérske riadenie pokúšal v roku 2015, nedotiahol to však do konca.

"Myslím si, že prídeme s určitým návrhom riešenia, ktorý bude bezpečný pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti a pomôže investovať do nemocníc niekoľko desiatok miliónov eur v určitom časovom období. Chceme mať zmluvný dosah nad rozsahom poskytovania zdravotnej starostlivosti vo všetkých troch nemocniciach," dodal Baška.