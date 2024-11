SaS chce oslobodiť sprievod detí do 12 rokov od úhrady za pobyt v nemocnici

Vladimíra Marcinková (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Opozičná strana SaS chce oslobodiť sprievod detí do 12. roku života od úhrady poplatkov za ich pobyt v nemocnici. Navrhuje to v novele zákona o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia. Do Národnej rady (NR) SR ju predložili poslanci Vladimíra Marcinková a Vladimír Ledecký (obaja SaS). Návrhom podľa vlastných slov reagujú na poznatky aplikačnej praxe a štandardy v krajinách Európskej únie.