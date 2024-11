Prvé zasadnutia pracovných skupín k situácii v sektore budú budúci týždeň

Peter Visolajský (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - Prvé zasadnutia pracovných skupín, ktoré majú riešiť aktuálnu situáciu v zdravotníctve, sa majú uskutočniť budúci týždeň. Padnúť by na nich mali už aj isté odpočty plnenia úloh. Uviedol to šéf Lekárskeho odborového združenia (LOZ) Peter Visolajský po štvrtkovom rokovaní s ministrom zdravotníctva Kamilom Šaškom (Hlas-SD). K dohode s vládou zatiaľ nedošlo a lekári naďalej zostávajú vo výpovediach.

"Ďalšie stretnutia a zasadnutie pracovných skupín, ktoré sme si dohodli, budú v pondelok a utorok (18. a 19. 11.), takže na tieto pracovné skupiny sa pripravíme a tam by už mali padnúť isté odpočty plnenia úloh. Takže to budeme sledovať a budeme aj my na tom pracovať, aby to bolo," povedal Visolajský.

Priblížil, že na štvrtkovom rokovaní s ministrom prebrali ďalšie body memoranda týkajúce sa vzdelávania na lekárskych fakultách. "Nesúhlasíme s tým, že sa neustále navyšuje počet zahraničných študentov na lekárskych fakultách," uviedol s tým, že je to na úkor kvality. Dodal, že kapacity lekárskych fakúlt sú vyčerpané, a teda nie je možné sa dostatočne venovať slovenským študentom.

Šaško je ochotný s LOZ rokovať

Hovorili aj o dodržiavaní Zákonníka práce a personálnych predpisoch v nemocniciach. "Pretože dnes zákon a nariadenia ministerstva garantujú pacientom, aby v nemocnici čakal kvalitný lekár, skúsený lekár, ale žiaľ, toto nemocnice často porušujú a je to na úkor bezpečnosti pacienta," vysvetlil Visolajský.

Ocenil, že Šaško je ochotný s LOZ rokovať, naďalej však apeluje na rokovania na úrovni vlády. "Niektoré veci sú dôležité rozhodnúť na úrovni vlády a sú potrebné, aby sa riešili aj medzirezortne a na to ministerstvo zdravotníctva nestačí," ozrejmil. Dodal, že od ministra očakáva plnenie sľubov, ktoré lekárskym odborárom dal. LOZ preto podľa jeho slov trvá na tom, aby sa niektoré veci už začali plniť. "Niektoré veci pán minister môže naozaj nariadiť okamžite a o pár dní budú splnené, takže toto sme mu aj dnes prízvukovali," spresnil šéf LOZ.

Vyše 3300 lekárov z nemocníc naprieč Slovenskom podalo výpovede na znak nespokojnosti so situáciou v zdravotníctve. Lekári zároveň začínajú zvažovať aj výpovede z nadčasovej práce. Sú ochotní výpovede stiahnuť, ak vláda začne plniť ich požiadavky. Trvajú najmä na plnení bodov memoranda z roku 2022, ktoré s LOZ podpísal vtedajší vládny kabinet.