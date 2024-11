LOZ je sklamané, že sa na rokovaní pracovnej skupiny nezúčastnil rezort financií

Peter Visolajský (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

BRATISLAVA - Lekárske odborové združenie (LOZ) je sklamané, že sa na pondelkovom zasadnutí pracovnej skupiny na Ministerstve zdravotníctva (MZ) SR nezúčastnil zástupca ministerstva financií. Apeluje preto na rezort, aby sa na rokovaniach zúčastnil. Po rokovaní to uviedol šéf LOZ Peter Visolajský. Pracovná skupina podľa jeho slov riešila najmä otázku financovania nemocníc.

"Z dnešku sme dosť sklamaní, pretože bola dohodnutá pracovná skupina k štandardizovaným zmluvám medzi nemocnicami a poisťovňami, kde malo byť prítomné ministerstvo financií, ktoré túto požiadavku dlhodobo aj medializuje. Žiada od ministerstva zdravotníctva, aby sa tie finančné toky do nemocníc stransparentnili a boli férové a bolo nám dnes povedané, že to zle pochopili a ministerstvo financií by dnes nepredstavovalo pridanú hodnotu pre toto stretnutie," povedal Visolajský.

Priblížil, že väčšina diskusie bola venovaná práve požiadavke lekárskych odborárov zabezpečiť štandardizované zmluvy medzi nemocnicami a zdravotnými poisťovňami. Nerozumie, prečo rezort zdravotníctva doteraz vo veci nekoná. Pýtať sa chce na to aj ministra zdravotníctva Kamila Šaška (Hlas-SD) na utorkovom (19. 11.) rokovaní. "Naozaj doteraz tomu nerozumiem, pretože to by mal byť hlavne záujem ministerstva zdravotníctva, aby tie nemocnice čo najlepšie fungovali a aby nevznikal miliardový dlh v našich nemocniciach," skonštatoval.

LOZ chce s ministrom riešiť aj problematiku vzdelávania mladých lekárov

Okrem toho chce LOZ s ministrom riešiť problematiku vzdelávania mladých lekárov na Slovensku. Pýtať sa chcú aj na plnenie ostatných bodov memoranda, ktoré s ministrom preberali na predošlých stretnutiach. "Teda chceme spraviť nejaký odpočet tých predchádzajúcich bodov," poznamenal Visolajský. Lekári podľa jeho slov výpovede stiahnu, keď sa začnú podnikať kroky k riešeniu problémov slovenského zdravotníctva.

Vyše 3300 lekárov z nemocníc naprieč Slovenskom podalo výpovede na znak nespokojnosti so situáciou v zdravotníctve. Lekári zároveň začínajú zvažovať aj výpovede z nadčasovej práce. Sú ochotní výpovede stiahnuť, ak vláda začne plniť ich požiadavky. Trvajú najmä na plnení bodov memoranda z roku 2022, ktoré s LOZ podpísal vtedajší vládny kabinet. Jednou z požiadaviek je aj nastavenie financovania nemocníc. Minister po viacerých stretnutiach s LOZ avizoval, že k problematike vznikne pracovná skupina, ktorá bude zložená zo zástupcov LOZ, rezortu financií i zdravotníctva.