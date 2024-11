Tranzit ruskej ropy cez Ukrajinu: Výhody pre EÚ, Slovensko a Ukrajinu

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Pokračovanie v tranzite ruskej ropy cez ukrajinské územie je podľa neho výhodné pre všetky zainteresované subjekty, a teda štáty Európskej únie vrátane Slovenska, a taktiež pre Ukrajinu. Ukrajina by mala mať pritom z prepravy pomerne významný príjem vo výške niekoľkých miliárd ročne.

archívne video

Slovensko drasticky zníži závislosť od ruského plynu: Sulík predstavil PLÁN! SPP už podpísalo zmluvu (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

"Tú sústavu by potrebovali aj bez ruského plynu na to, aby vedeli zásobovať celé územie Ukrajiny, povedzme vlastným plynom alebo keby si vozili niečo zo západu. Takže na udržovanie tej sústavy peniaze budú potrebovať. Ak by im tento príjem vypadol, tak by peniaze museli nájsť niekde inde, čo nie je úplne zanedbateľné," vysvetlil Ňukovič.

Významný argument za predĺženie zmluvy je podľa neho aj potenciálna hrozba útokov zo strany Ruska na ukrajinskú sieť v prípade, že by sa v nej nenachádzal ruský plyn. V globálnom kontexte by malo opätovné podpísanie zmluvy priniesť väčšiu stabilitu na komoditné trhy, ktoré sú v súčasnosti pri cenotvorbe ovplyvnené neistým vývojom danej situácie, čo sa odzrkadľuje na vyšších cenách plynu.

Iné možnosti riešenia

Medzi iné možnosti riešenia by patrilo nahradenie súčasného ukrajinského prepravcu Naftogaz iným subjektom. Možné riešenie by mohla predstavovať aj azerbajdžanská spoločnosť SOCAR, ktorá by zabezpečila dodávky cez ruské územie. V tomto prípade by sa v porovnaní so súčasným stavom neodovzdával na hraniciach s Ukrajinou ruský plyn ale azerbajdžanský, uzavrel Ňukovič.