Desivá reakcia Ruska na povolenie rakiet dlhého doletu: Hrozí tretia svetová vojna! Trump možno všetko zmení

MOSKVA - Povolenie úderov americkými strelami do hĺbky Ruska je bezprecedentným krokom, ktorý môže viesť k začiatku tretej svetovej vojny, vyhlásil dnes senátor a podpredseda výboru pre medzinárodné záležitosti hornej komory ruského parlamentu Vladimir Džabarov podľa agentúry TASS. Reakcia Moskvy podľa neho bude okamžitá. Bloomberg najnovšie informoval, že Trump možno prehodnotí povolenie Ukrajine používať rakety hlboko v ruskom území.

S podobnou informáciou prišli nedlho po americkom liste s odvolaním sa na svoje vlastné zdroje tiež agentúry Reuters a AP. Biely dom vec odmietol komentovať. Podľa informácií NYT budú zbrane pravdepodobne nasadené proti ruským a severokórejským vojakom s cieľom podporiť ukrajinské jednotky v západoruskej Kurskej oblasti. Podľa zdrojov Reuters Ukrajina plánuje vykonať v nasledujúcich dňoch prvé údery proti Rusku s raketami dlhého doletu ATACMS. Detaily ale zdroje s ohľadom na bezpečnosť nezverejnili.

Na správy nedlho potom reagovala podľa serveru RBK tiež hovorkyňa ruského ministerstva zahraničia Marija Zacharovová, ktorá uviedla, že ruský prezident Vladimir Putin sa už k takejto možnosti vyjadril skôr. Šéf Kremľa podľa ruského portálu uviedol, že niečo také by znamenalo, že "s Ruskom bojujú krajiny NATO".

Povolenie Kyjevu použiť zbrane dlhého doletu by zmenilo samotnú podstatu, charakter konfliktu, tvrdil podľa RBK Putin v septembri.RBK vyjadrenie Zacharovovej spája nielen so správami o americkom rozhodnutí, ale píše tiež o podobnom údajnom kroku Británie a Francúzska, pričom sa odvoláva na správu denníka Le Figaro, podľa ktorého Londýn a Paríž zrušili obmedzenia pre použitie striel dlhého doletu SCALP a Storm Shadow. Británia ani Francúzsko to zatiaľ nepotvrdili.

Poľsko naopak správy o zmene doterajšieho prístupu Washingtonu privítalo. "Prezident Biden na vstup severokórejských vojakov do vojny a na (dnešný) masívny nálet ruských rakiet zareagoval jazykom, ktorému Putin rozumie - zrušením obmedzení pre Ukrajinu v používaní západných rakiet," uviedol poľský minister zahraničia Radoslaw Sikorski. "Sila odrádza, slabosť provokuje," dodal na sieti X.

Bloomberg: Trump možno prehodnotí Bidenovo rozhodnutie

Či Trump Bidenovo terajšie povolenie zruší, až sa ujme funkcie, nie je jasné. Bloomberg však informoval, že Trump možno prehodnotí Bidenovo rozhodnutie zasiahnuť americkými zbraňami hlboko do Ruskej federácie. Uviedol to predstaviteľ Trumpovho prechodného tímu. Trump tiež dlhodobo kritizuje výšku americkej finančnej a vojenskej pomoci Ukrajine a tvrdí, že vojnu rýchlo ukončí, hoci nespresnil ako.

Biden začal zmierňovať obmedzenia ohľadom nasadenia amerických zbraní na ruskom území po tom, ako Rusko v máji začalo cezhraničný útok zameraný na Charkov, druhé najväčšie ukrajinské mesto. Aby pomohol Ukrajincom brániť Charkov, povolil im Biden použiť proti ruským silám priamo za hranicou salvovej raketomety HIMARS, ktoré majú dostrel asi 80 kilometrov. Použiť rakety dlhého doletu ATACMS im ale pri tejto obrane Charkova nepovolil, uviedol NYT.